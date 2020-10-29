جميلة عوض بقميص قصير في سابع أيام مهرجان الجونة (صور)

تألقت الفنانة جميلة عوض، بقميص أبيض قصير مع حذاء أسود واكسسوارات قليلة تقتصر على سلسلة ذهبية ونضارة شمس مختلفة، وذلك في اليوم السابع لمهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة.وارتدت أمس النجمة الشابة فستان قصير مرصع بـ"الترتر" ذو أكمام طويلة وجوانتى من نفس قماش الفستان، الأمر الذى أثار إعجاب الحاضرين.وتعيش الفنانة جميلة حالة من النجاح، وذلك بعد عرض حلقات مسلسل "إلا أنا.. لازم أعيش" والتى تجسد فيه معاناة الفتيات من البهاق.وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء الجمعة الماضي، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.