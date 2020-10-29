تويتر تحذف تغريدة لمهاتير محمد حرّض على العنف ضد الفرنسيين

حذفت منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة لرئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد.وأكدت المنصة أن تغريدة رئيس الوزراء الماليزي السابق انتهكت قواعد موقع التواصل الاجتماعي، حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية، مساء اليوم الخميس.وتم حذف التغريدة بعد تبليغات من جانب مغردين آخرين، قالوا إن التغريدة تحرض على العنف ضد الفرنسيين.وقال مهاتير محمد، في تغريدته المحذوفة التي حملت رقم 12: "المسلمون لديهم الحق كي يغضبوا، وفي قتل ملايين الفرنسيين انتقاما من المجازر التي ارتكبوها في الماضي".