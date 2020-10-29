برقيات من 4 دول للاطمئنان على صحة الرئيس الجزائري

تلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الخميس، برقيات من كل من المستشارة الألمانية ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز والرئيس الفلسطيني محمود عباس؛ للاطمئنان على صحة الرئيس تبون.وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية فإن البرقيات كانت تحمل تمنيات الرؤساء والقادة بالشفاء العاجل.ويخضع الرئيس تبون حاليا لفحوصات طبية في أحد المستشفيات الألمانية، فيما أعلنت الرئاسة الجزائرية أن حالته الصحية مستقرة ولا تدعو للقلق.وأعلنت الرئاسة الجزائرية، مساء أمس، نقل الرئيس تبون، إلى ألمانيا؛ لإجراء "فحوصات طبية معمقة بناء على توصية الطاقم الطبي".