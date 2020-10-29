المغرب يدين هجوم نيس الإرهابي بفرنسا

أدانت المملكة المغربية الهجوم الذي وقع بمدينة نيس الفرنسية، معربة عن تضامنها وتعاطفها مع الضحايا وعائلاتهم.وذكرت وزارة الخارجية المغربية، في بيان اليوم، أن المملكة تدعو إلى تجاوز السياق السلبي والمناخ المتوتر حول الدين، مناشدة مختلف الأطراف على البرهنة عن روح الاعتدال والحكمة واحترام الآخر.