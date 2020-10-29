تونس تبحث في شبهة ارتكاب أحد مواطنيها لهجمات نيس

قال رئيس مكتب الإعلام والاتصال ونائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي إن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس فتحت تحقيقا إثر الهجوم، الذي استهدف أشخاصًا في إحدى الكنائس بمدينة (نيس)، ووجود معلومات ومعطيات حول هوية منفذه، مفادهًا مبدئيًا بأنه يحمل الجنسية التونسية.أضاف الدالي، في تصريح لوكالة (تونس إفريقيا) للأنباء، أن النيابة العمومية عهدت بالبحث من خلال فرقة أمنية مختصة لمزيد من الأبحاث وإجراء التحريات اللازمة.وأعلنت الشرطة الفرنسية، في وقت سابق اليوم، أن مهاجمًا قتل ثلاثة أشخاص، من بينهم امرأة قطع رأسها، في كنيسة بمدينة (نيس)، في واقعة وصفها رئيس بلدية هذه المدينة بالعمل الإرهابي، مضيفًا أن الشرطة ألقت القبض على المهاجم الذي تم نقله للمستشفى بسبب إصابته.