88 ألف طلب تصالح بـ418 مليون جنيه في كفر الشيخ

شهدت المراكز التكنولوجية و٨٨ مدرسة و١٣ مركز للمعلومات إقبالًا كبيرًا من راغبي التصالح بكفر الشيخ، معربين عن ارتياحهم لمد فترة التصالح إلى نهاية نوفمبر المقبل.أكد محافظ كفر الشيخ أن مد فترة التصالح شهرًا، إعطاء فرصة للمواطنين للتصالح، خاصة في ظل ما تقدمه المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية لـ٥٠ جنيهًا، ومدن كفر الشيخ إلى تخفيض ٤٠٪ جديدة بالنسبة لأخر التخفيضات التي أعلن عنها في الجريدة الرسمية، ما زاد الاقبال على المراكز التكنولوجية ال 9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الالكترونية " محليات"، واستقبالهم ب 88 مدرسة بالقرى،و13 مركزًا للمعلومات بالوحدات المحلية،ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، حافظًا على صحته، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح ال25% من خلال كارت الفيزا.أضاف محافظ كفر الشيخ أن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة تلقينا 88 ألف و93 طلب تصالح وقيمة المبالغ التي تم تحصيلها سواء رسوم التقديم وجدية التصالح بقيمة 418 مليون و766 ألف جنيه، مؤكدًا أن مبلغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مؤكدَا أنه يشيد بأهالي المحافظة لإقبالهم على التصالح لتوعيتهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة.