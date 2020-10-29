اندلاع حريق بجوار سنترال كفرالزيات

أخمدت قوات الحماية المدنية بالغربية، منذ قليل، حريقا اندلع في كمية مخلفات بقطعة أرض بجوار سنترال كفرالزيات.تلقى اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بتصاعد الأدخنة بجوار سنترال كفرالزيات.وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل البلاغ، وتم الدفع بسيارتي إطفاء، وتبين نشوب حريق في مخلفات بقطعة أرض تتبع سنترال كفرالزيات، وأمكن محاصرة النيران والسيطرة عليها سريعا.وحرر محضر بالواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة عمل التحريات حول ظروف وملابسات الحادث.