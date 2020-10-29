الرئاسة الجزائرية: الفريق الطبي متفائل بشأن فحوص الرئيس تبون

أكدت الرئاسة الجزائرية أن الفريق الطبي متفائل بشأن فحوص الرئيس تبون.وقال التليفزيون الرسمي الجزائري، أمس، إنه جرى نقل الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إلى ألمانيا للعلاج.وكانت وسائل أنباء جزائرية قد أفادت أمس بأن الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون تم نقله إلى المستشفى.وأكدت مصادر بأن حالته الصحية باتت مستقرة، وأوضح بيان حكومي أن الرئيس الجزائري يواصل أنشطته من مقر علاجه.