محافظ أسوان: تلقينا 11 ألف طلب تصالح بإجمالي متحصلات 43 مليون جنيه

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، رؤساء المراكز والمدن باستمرار المراكز والمنافذ التكنولوجية لخدمة المواطنين لتلقى طلبات أصحاب التصالح فى مخالفات البناء مع انتظام العمل بهذه المراكز والمنافذ على مدار أيام الأسبوع بما فيهم أيام الجمع والسبت والعطلات الرسمية.وجاء ذلك في إطار قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمد قبول طلبات التصالح لمدة أخرى إضافية حتى نهاية شهر نوفمبر المقبل؛ لإتاحة الفرصة للراغبين في تقنين أوضاعهم من التقدم للتصالح.وأوضح المحافظ أن عدد طلبات التصالح فى مخالفات البناء وصلت حتى الآن لحوالي 11 ألف طلب بإجمالى متحصلات مالية بلغت بنحو 43 مليون جنيه بعد تخفيض المحافظة أسعار التصالح على مرحلتين إحداهما بنسبة تخفيض تراوحت ما بين 30 % إلى 50 %، بينما وصلت نسبة التخفيض بالمرحلة الثانية إلى 30 % للمدن، بجانب تحديد سعر المتر داخل القرى بـ 50 جنيهًا.وشدد اللواء أشرف عطية، على تقديم التسهيلات لأصحاب طلبات التصالح لإنهاء إجراءاتهم فى سهولة ويسر بعيدًا عن أى تعقيدات روتينية بما يساهم فى تحقيق الاستقرار الأسرى والاجتماعى لهم، مطالبًا بأهمية التزام المترددين على مراكز ومنافذ تلقى الطلبات بالإجراءات الوقائية وخاصة ارتداء الكمامات مع الحفاظ على التباعد لمنع انتشار فيروس كورونا.