المغرب يسجل 4320 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الخميس، تسجيل 4320 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة يومية منذ بدء تفشي العدوى.وكشفت وزارة الصحة المغربية، أمس الأربعاء، تسجيل 3985 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 207 آلاف و718 حالة.وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية، قد بلغ ثلاثة ملايين و55 ألفا و126 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب في الثاني من مارس الماضي.