رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 29 أكتوبر 2020 الموافق 12 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عرض «صائد الدبابات» و«جيوش الشمس» ضمن احتفالات نصر أكتوبر

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 08:34 م
احتفالات نصر أكتوبر
احتفالات نصر أكتوبر
محمد مجدي
طباعة
أقيمت أمس الأربعاء احتفالية خاصة نظمها المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسى" بالتعاون مع أتيليه الإسكندرية " للناقد "سامي حلمي" بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وتم خلال الاحتفالية عرض الفيلم التسجيلي" فيلم "جيوش الشمس" إخراج "شادي عبد السلام" وفيلم "صائد الدبابات" إخراج "خيري بشارة".

وفيلم "صائد الدبابات" تدور أحداثه حول قصة البطل محمد عبد العاطى، وهو مجند من الشرقية استطاع تدمير 23 دبابة إسرائيلية فى حرب اكتوبر، وعن فيلم"جيوش الشمس" تدور أحداثه حول مراحل الجيش المصري (الملقب بجيوش الشمس) وجميع مراحل الحرب بداية من العبور العظيم للدبابات على الكباري والجسور العائمة واقتحام خط بارليف ورفع العلم على سيناء وصور الخنادق والمدافع ودبابات العدو التى تم تدميرها مع الاستعانة بلقطات توضيحية لعناوين الصحف العالمية وتعليقاتها على الحرب.

أقيمت فعاليات النادي مع الالتزام باتخاذ كافة التدابير الاحترازية  حيث المرور من خلال من بوابة التعقيم وقياس الحرارة وارتداء (الكمامة) والحفاظ على مسافات التباعد الآمنة، والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.

موضوعات متعلقة

«الوطنية للانتخابات»: إعلان نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات النواب الأحد

الصحة العالمية تحذر المصريين من زيادة إصابات كورونا 2020: إنهم يتجاهلون الفيروس

مدرسة تهدد أولياء الأمور بـ«فضح أبنائهم» إذا لم يسددوا المصروفات

الأمن يكشف مفاجأة فى واقعة «طفل ميكروباص أسيوط»

الصور

image description

حلاوة زمان.. من أيام الملكية رحلة عائلة «عثمان» مع حلويات المولد

image description

أسيوط تناقش تطوير المستشفيات المركزية

image description

شارع 306 يتزين بألوان التنورة احتفالًا بالمولد النبوى الشريف (صور)

image description

استمرار عمل لجان المعاينة وتسعير الأراضى بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تقيم معرضًا للمستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة

الأكثر قراءة

تفاصيل احتجاز مواطنين مصريين في مطار أديس أبابا

تونس تعلن حظر التجوال وتعليق الدراسة لمواجهة كورونا

رسميا.. تأجيل مباراتي الزمالك والرجاء والنهائي الأفريقي

الأمن يكشف مفاجأة فى واقعة «طفل ميكروباص أسيوط»

إنفوجراف

image description

هجوم نيس الإرهابي في سطور (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن لقاح أكسفورد - أسترازينيكا (إنفوجراف)

image description

رمضان صبحي.. لا أكذب ولكني أتجمل (إنفوجراف)

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

نجم الساعة

أبطال «نجيب زاهى زركش»: يجمع الأسرة المصرية فى رمضان 2021

منوعات

فاينانشيال تايمز: تحور جديد لكورونا سبب الحالات المكتشفة حديثًًا

أكبر معرض للسياحة ينظّم نسخة 2021 عبر الإنترنت

العثور على 59 جثة في مقابر سرية بالمكسيك

علماء يكتشفون شعابًا مرجانية ضخمة قبالة الساحل الشمالي لأستراليا

أيام زمان

«جوارديولا الغلابة فى فيلم».. كواليس إنتاج قصة حياة رضا عبدالعال

«سمك بوري وحلوى»..كيف احتفل الفاطميون بالموالد؟

ترك شقيقه ليدفن «الدنجوان».. حكاية عم دونجل مع جنازة رشدى أباظة

حكاية شعر عبد الحليم حافظ الذي ظنت أم كلثوم أنه «باروكة»

مقالات الرأي
ماجد حبته
أزمة فرنسا
د. محمد عفيفي
أقباط ومسلمون.. المشترك الشعبى «٢-2»
جمال طه
المشكلة الليبية بين جهود التسوية وتحدى أمراء الحرب
جلال حمام
ويبقى الكتاب المدرسى ضرورة حتمية
المزيد

الثقافة

«السقوط شيء حتمي» ضمن عروض نجوم المسرح بالهناجر

الملكية الفكرية وصون التراث في ندوة بـ«الأعلى للثقافة» الأحد

الطفل الشرير.. حكاية تشيخوف عن الانتهازية

عبدالدايم: مهرجان الموسيقى العربية تتويج لجهود الدولة فى رسالة الإبداع