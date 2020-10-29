عرض «صائد الدبابات» و«جيوش الشمس» ضمن احتفالات نصر أكتوبر

أقيمت أمس الأربعاء احتفالية خاصة نظمها المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسى" بالتعاون مع أتيليه الإسكندرية " للناقد "سامي حلمي" بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.وتم خلال الاحتفالية عرض الفيلم التسجيلي" فيلم "جيوش الشمس" إخراج "شادي عبد السلام" وفيلم "صائد الدبابات" إخراج "خيري بشارة".وفيلم "صائد الدبابات" تدور أحداثه حول قصة البطل محمد عبد العاطى، وهو مجند من الشرقية استطاع تدمير 23 دبابة إسرائيلية فى حرب اكتوبر، وعن فيلم"جيوش الشمس" تدور أحداثه حول مراحل الجيش المصري (الملقب بجيوش الشمس) وجميع مراحل الحرب بداية من العبور العظيم للدبابات على الكباري والجسور العائمة واقتحام خط بارليف ورفع العلم على سيناء وصور الخنادق والمدافع ودبابات العدو التى تم تدميرها مع الاستعانة بلقطات توضيحية لعناوين الصحف العالمية وتعليقاتها على الحرب.أقيمت فعاليات النادي مع الالتزام باتخاذ كافة التدابير الاحترازية حيث المرور من خلال من بوابة التعقيم وقياس الحرارة وارتداء (الكمامة) والحفاظ على مسافات التباعد الآمنة، والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.