ترامب: سننتهي من إعداد لقاح كورونا قريبًا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن أمريكا ستنتهي من إعداد لقاح فيروس كورونا قريبا.وأضاف في مؤتمر انتخابي في ولاية فلوريدا: "لقد حققنا أفضل اقتصاد في تاريخ الولايات المتحدة وسوف نعيد البلاد لعظمتها مرة أخرى".وتابع: "بايدن ليس ذكيًا بما يكفي ليعرف أسماء حكام الولايات".