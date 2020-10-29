ترامب: سننتهي من إعداد لقاح كورونا قريبًا
الخميس 29/أكتوبر/2020 - 08:35 م
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن أمريكا ستنتهي من إعداد لقاح فيروس كورونا قريبا.
وأضاف في مؤتمر انتخابي في ولاية فلوريدا: "لقد حققنا أفضل اقتصاد في تاريخ الولايات المتحدة وسوف نعيد البلاد لعظمتها مرة أخرى".
وتابع: "بايدن ليس ذكيًا بما يكفي ليعرف أسماء حكام الولايات".
وأضاف في مؤتمر انتخابي في ولاية فلوريدا: "لقد حققنا أفضل اقتصاد في تاريخ الولايات المتحدة وسوف نعيد البلاد لعظمتها مرة أخرى".
وتابع: "بايدن ليس ذكيًا بما يكفي ليعرف أسماء حكام الولايات".