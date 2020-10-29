تونس تدين بشدة الحادث الإرهابي بمدينة «نيس» الفرنسية

استنكرت تونس، بشدة، الحادث الإرهابي الذي وقع، صباح اليوم الخميس، في مدينة نيس جنوبي فرنسا.وأعربت وزارة الخارجية التونسية- في بيان اليوم- عن تضامنها مع الحكومة والشعب الفرنسي الصديق، متقدمةً بأصدق عبارات التعازي والمواساة لأسر الضحايا.وأكدت الوزارة أن تونس ترفض رفضا تاما كافة أشكال الإرهاب والتطرف والعنف تحت أي شكل كان، محذرة من مغبة المضي قدمًا في التوظيف الأيديولوجي والسياسي للمقدسات والأديان وربطها بالإرهاب، داعية إلى ضرورة إبعاد الدين عن هذه الآفة باعتبارها ظاهرة عابرة للأوطان لا دين أو جنس أو لون لها.وأشارت إلى أهمية تضافر كل الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وللوقاية من تداعياتهما الخطيرة على أمن واستقرار الدول والشعوب، والتمسك بقيم التسامح والاعتدال والحوار كقيم مشتركة للإنسانية جمعاء.