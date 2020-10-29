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الخميس 29 أكتوبر 2020 الموافق 12 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبي يعرب عن دعمه فرنسا في مواجهة الهجمات الإرهابية

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 09:16 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
أ.ش.أ
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أعرب الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الخميس، عن صدمته لوقوع هجمات في كل من مدينتي نيس وآفينيون الفرنسيتين، بالإضافة إلى الاعتداء على حارس أمن في القنصلية الفرنسية في مدينة جدة.

وقدم المسئول الأوروبي، في تغريدة له على منصة التواصل الاجتماعي (تويتر)، تعازيه للسلطات الفرنسية ولأسر الضحايا، مشددًا على التضامن الكامل معهم، وفقا لوكالة أنباء (أكي) الإيطالية.

وأضاف: "معًا في أوروبا وفي كل أنحاء العالم سنحارب الحقد والرعب".

وكان رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، قد وصف الهجوم على كنيسة نوتردام في مدينة نيس (جنوبي فرنسا) بـ"العمل البغيض"، معربا عن تضامنه مع الفرنسيين حكومة وشعبا.

يذكر أن الهجوم الذي وقع في نيس قد أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وجرح المهاجم، فيما استطاعت الشرطة الفرنسية قتل المهاجم في آفينيون، وكذلك تمكنت الشرطة السعودية من السيطرة على المعتدي على حارس لمقر القنصلية الفرنسية في جدة.

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