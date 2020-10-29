إطلالة جريئة لـ رانيا يوسف في سابع أيام مهرجان الجونة (صور)

خطفت الفنانة رانيا يوسف الأنظار في اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائي، من خلال ارتدائها فستانا مثيرا أشاد به الحاضرون.وارتدت النجمة المثيرة للجدل فستانا من الستان بحمالة واحدة، عاري البطن، حيث مزجت الفنانة اللونين الأصفر والأزرق بالفستان.وشبه الحاضرين إطلالتها بـ«الملكية» أو «الفرعونية»، حيث ارتدت عقدا يشبه الثعبان.وتعتبر رانيا يوسف من الفنانات اللواتي دائما ما يثيرن الجدل بإطلالتها، حيث ارتدت في الإطلالة الأخيرة فستانا شفافا قصيرا وصفها البعض بالجريئة.