رئيس جامعة طنطا يهنئ السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف

هنأ الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، اليوم الخميس، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم والأمتين الإسلامية والعربية بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف.وقال الدكتور عماد عتمان، إن ذكرى مولد خير البرية الرسول الكريم "صلى الله وعليه وسلم" تبعث فى نفوسنا إعلاء قيم الإخلاص والاجتهاد في العمل والعطاء، وبث روح الإخاء والسلام والتسامح، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى على مصرنا الغالية باليمن والبركات، وأن تنعم مصرنا الحبيبة تحت ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس السيسي بمزيد من الأمن والأمان والاستقرار والتقدم والرخاء.كما تقدم نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب وجميع أسرة جامعة طنطا بخالص التهاني للشعب المصري العظيم بمناسبة الاحتفال بذكرى مولد خاتم الأنبياء والرسل.