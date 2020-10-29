زيمبابوى تشكر مصر على المساعدات المقدمة لمواجهة كورونا

أعرب نائب رئيس زيمبابوى قنسطنطين شوينجا، عن شكر وتقدير بلاده للفتة الكريمة من القيادة المصرية لشحنة المساعدات التي قدمتها مصر مؤخرا لبلاده لمواجهة جائحة كورونا.جاء ذلك خلال استقبال قنسطنطين شوينجا النائب الأول لرئيس جمهورية زيمبابوى وزير الصحة اليوم السفير المصرى في هرارى محمود عامر، لبحث سبل دعم التعاون بين البلدين؛ لا سيما في مجال الصحة.وأعرب المسئول الزيمبابوي عن رغبة بلاده في الدخول في شراكات مع القطاعين الخاص والعام المصريين العاملين في المجال الصحى من أجل دعم وتطوير القطاع الصحي في بلاده لما تمتلكه الكوادر المصرية الرائدة في المجال الصحي على مستوى القارة الأفريقية من خبرات، وقدرات تسعى بلاده للاستفادة منها.وتناول اللقاء، أيضا، بحث سبل تنمية العلاقات التجارية بين البلدين لا سيما فتح الأسواق في زيمبابوى أمام منتجات البناء التي تتفوق فيه الصناعة المصرية مثل مواد الحديد والأسمنت والسيراميك والرخام.كما طرح السفير المصري على النائب الأول لرئيس الجمهورية دعم التعاون بين البلدين في المجال الزراعي، أيضا، خاصة أن مصر تصدر للقارة الإفريقية منتجاتها المتميزة من الفاكهة والخضر.واتفق الطرفان على مواصلة التعاون من أجل تنمية وتطوير العلاقات بين البلدين لا سيما في شقيها التجارى والاقتصادى إلى آفاق أرحب.