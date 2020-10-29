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الخميس 29 أكتوبر 2020 الموافق 12 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 3 أشخاص جراء الإعصار «زيتا» المدمر جنوب الولايات المتحدة

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 08:45 م
الإعصار زيتا
الإعصار زيتا
وكالات
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أعلنت السلطات الأمريكية مقتل 3 أشخاص على الأقل جراء اجتياح الإعصار "زيتا" جنوب الولايات المتحدة، حيث ترك آثارا مدمرة قبل أن يتوجه إلى شمال شرق البلاد.

وقتل رجل عمره 55 عاما، حسب تصريحات السلطات المحلية، في ولاية لويزيانا، كما لقي شخص آخر مصرعه في مسيسيبي، بينما توفي ثالث في جورجيا.

وبدأ الإعصار "زيتا" عصر الأربعاء باجتياح جنوب الولايات المتحدة بعدما دخل البر الأمريكي من ساحل الولاية المطلة على خليج المكسيك ترافقه رياح بلغت سرعتها 175 كيلومترًا في الساعة، وفقا للمركز الوطني للأعاصير.

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