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الخميس 29 أكتوبر 2020 الموافق 12 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لبنان يسجل 1933 إصابة جديدة بكورونا

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 08:46 م
كورونا في لبنان
كورونا في لبنان
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، عن تسجيل 1933 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات خلال الـ24 الساعة الماضية، في حصيلة تعد الأعلى على مستوى الإصابات منذ تفشي الوباء.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي، إنه تم تسجيل 1933 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات إلى 77778 حالة.

وأوضحت أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 610.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد حالات الاستشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 753، من بينها 248 في العناية المركزة.

ولفتت إلى أن عدد الفحوصات المخبرية المحلية التي أُجريت اليوم وصل إلى 14875 فحصا، فيما أجري 941 فحصا في مطار رفيق الحريري الدولي.

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