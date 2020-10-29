أبوالعطا: ميليشيات الحوثي تُشكل خطرًا كبيرًا على المنطقة بأسرها

أدان الدكتور حسين أبوالعطا، رئيس حزب "المصريين"، بأشد العبارات مواصلة ميليشيا الحوثي في شن هجمات إرهابية من خلال إطلاق طائرات مفخخة بدون طيار لاستهداف أراضي المملكة العربية السعودية.وقال "أبوالعطا"، في بيان مساء اليوم الخميس، إن الأفعال المشينة لميليشيات الحوثي تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك عدم رغبتها أو جنوحها للسلام لأنها لا تجيد غير مشروع الموت والدمار وتمثل أداة رخيصة لأجندة إيران في المنطقة، موضحًا أن تكرار تلك الهجمات الخسيسة من جانب ميليشيا الحوثي يُشكل خطرًا كبيرًا على المنطقة بأسرها.وأشاد بتصدي القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن بشكل فعال لتلك الهجمات الخبيثة من خلال اعتراض وتدمير تلك الطائرات، موضحًا أن الدولة المصرية تُساند وتقف بشكل كامل إلى جانب المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من إجراءات للتصدي لكل ما يُهدد أمن واستقرار المملكة وسلامة شعبها الشقيق.وأكد أن هجمات الميليشيا المدعومة من إيران تُهدد أمن المنطقة وعليهم وقفها فورًا، موضحًا أن الحل السياسي الشامل هو وحده الذي يمكن أن ينهي النزاع في اليمن.