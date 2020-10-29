نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم حفلاً بمناسبة المولد النبوي

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى نقيب المهندسين، واللجنة الثقافية والاجتماعية برئاسة المهندس كريم عزت، حفلا بمناسبة المولد النبوى الشريف بمقر النادى بسابا باشا.جاء ذلك بحضور اللواء سامى درويش أمين نادى المهندسين، والمهندس محمد حفنى أمين صندوق نقابة المهندسين، والمهندس سيد حسن عضو مجلس إدارة النادى، والمهندس علاء محجوب، عضو مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية، واستضافة الدكتور محمد عزام مدير عام التدريب بالأزهر الشريف.وأحييت فرقة موسيقية حفل فنى داخل مقر النادى بالإنشاد بالأغانى الدينية، بالإضافة إلى فرقة التنورة وسط تفاعل كبير من المهندسين وأسرهم بمقر النادى.ومن جانبه قدم الدكتور محمد هشام سعودى، التهنئة للمهندسين فى مولد النبوى الشريف للمهندسين وأسرهم والعالم الإسلامى، مقدما الشكر للجنة الثقافية والاجتماعية لدورها المتميز فى النشاط.وقال المهندس كريم عزت رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، إن هناك عددا كبيرا من الفعاليات التى تنظمها اللجنة خلال الفترة القادمة لخدمة المهندسين وأسرهم، مقدما التهنئة للمهندسين بمناسبة المولد النبوي الشريف.وقال الشيخ أمين عزام أمين التدريب بالأزهر الشريف، إن للاحتفال بالمولد النبوى هناك ثلاث خطوات يجب اتباعها وهو قراءة سيرته، واتباع سنته، وكثرة الصلاة عليه، كما تحدث عن يوم ولادة النبى وهو متفق عليه بأنه يوم الإثنين حيث عاش 63 عامًا قمريا.وأكد فضل الصلاة على النبى يوميًا وصفاته مثل جبر الخواطر مستشهدا بقصص فى حياة النبى أجبر خواطر المسلمين والاقتداء بها وتعريف الغاطفال بها.