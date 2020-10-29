توزيع شربات على المارة بـ«العجيزي» في الغربية احتفالا بالمولد النبوي (صور)

شهدت منطقة العجيزي بمدينة طنطا في محافظة الغربية، توزيع أهالى المنطقة الشربات على المارة احتفالا بالمولد النبوي الشريف.وقال أحمد مرسى من منطقة العجيزى إن أحد أصحاب المحلات وزع شربات على أهالى المنطقة احتفالا بمولد سيد البشرية محمد، صلى الله عليه وسلم، مشيرا إلى أنها عادة سنوية يقوم بها الأهالى.وأضافت الحاجة فردوس عبدالوهاب أن منطقة العجيزى تشهد كل عام تلك العادة السنوية والتى تجعل الأهالى فى حالة من الفرح والسعادة.