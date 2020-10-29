منفذ هجوم «نيس».. لاجئ تونسي وصل إلى أوروبا سبتمبر الماضي

لا تزال تداعيات الصدمة التي تسببت بها حادث الطعن في مدينة نيس الفرنسية، التي شهدتها كاتدرائيتها صباح اليوم الخميس، وتوصلت الشرطة الفرنسية لمعلومات أولية عن منفذ الهجوم.وأفاد موقع العربية، وفقا لمصادره، أن الإرهابي منفذ الاعتداء تونسي في الـ21 من العمر وصل إلى أوروبا من جزيرة لامبيدوسا الإيطالية نهاية سبتمبر وفرنسا مطلع أكتوبر.وصل "إبراهيم" منفذ الهجوم نهاية الشهر الماضي إلى لامبيدوسا، حيث وضعته السلطات الإيطالية في الحجر قبل أن يرغم على مغادرة الأراضي الإيطالية ويفرج عنه. ووصل إلى فرنسا مطلع الشهر الحالي.وقال عضو البرلمان الفرنسي، إريك سيوتي، إن منفذ الهجوم لاجئ تونسي وصل منذ فترة قصيرة عبر لامبيدوزا، داعيًا في تغريدة على حسابه على تويتر إلى تعليق جميع إجراءات اللجوء وإصدار التأشيرات من بعض الدول.من جهتها، أعلنت مصادر تونسية أن منفذ هجوم نيس يدعى "إبراهيم بن محمد صالح العيساوي"، وهو من مدينة بوحجلة التابعة لمحافظة القيروان.