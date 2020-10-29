رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 29 أكتوبر 2020 الموافق 12 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الشرطة الجزائرية تعد مخططا أمنيا لتأمين مراكز الانتخاب

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 08:30 م
الشرطة الجزائرية
الشرطة الجزائرية
أ.ش.أ
طباعة
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني الجزائري (الشرطة)، مخططا أمنيا استثنائيا لتأمين مراكز الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور المقرر في الأول من نوفمبر المقبل.

وقال بيان لمديرية الأمن الوطني اليوم الخميس إنه "تحسبا لاستفتاء الأول من نوفمبر المقبل، وضعت المديرية بالتنسيق مع الشركاء الأمنيين مخططا أمنيا يضمن تأمين المراكز والمكاتب الانتخابية المنتشرة في كافة أنحاء البلاد، بهدف المساهمة في تهيئة الظروف الجيدة لهذا الموعد بتسخير تشكيلات ثابتة على مستوى هذه المراكز والمكاتب المخصصة للانتخاب مع تكثيف الدوريات الراجلة والراكبة والعمل على تسهيل حركة المرور بإشراك مروحيات الأمن الوطني".

وأضاف البيان أن هذه التدابير، التي تم تفعيلها منذ بداية الحملة الانتخابية، ستتواصل حتى نهاية هذا الحدث حيث تم وضع فرق أمنية تعمل ليلا نهارا مدعمة بإسناد جوي من طرف مروحيات الأمن الوطني خاصة في المدن الكبرى والتجمعات السكنية التي بها أكبر عدد من مكاتب الاقتراع التي سيتوافد عليها المواطنون.

وأشار إلى أنه بجانب التكفل بتأمين كافة المقرات المعنية بالعملية الانتخابية قبل فتح أبوابها، فإن وحدات الامن الوطني ستشارك في تأمين نقل صناديق الاقتراع بعد الانتهاء من عملية التصويت، التي ستجرى في ظروف صحية استثنائية بسبب تفشي وباء فيروس كورونا، مما استدعى إقرار بروتوكول خاص بالوقاية من هذا الفيروس خلال العملية الانتخابية.

موضوعات متعلقة

أسرة والدة رضيع طوخ تكشف كواليس جديدة: «مش هنسيب حقه»

تونس تعلن حظر التجوال وتعليق الدراسة لمواجهة كورونا

تفاصيل احتجاز مواطنين مصريين في مطار أديس أبابا

الأمن يكشف مفاجأة فى واقعة «طفل ميكروباص أسيوط»

الصور

image description

حلاوة زمان.. من أيام الملكية رحلة عائلة «عثمان» مع حلويات المولد

image description

أسيوط تناقش تطوير المستشفيات المركزية

image description

شارع 306 يتزين بألوان التنورة احتفالًا بالمولد النبوى الشريف (صور)

image description

استمرار عمل لجان المعاينة وتسعير الأراضى بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تقيم معرضًا للمستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة

الأكثر قراءة

تفاصيل احتجاز مواطنين مصريين في مطار أديس أبابا

تونس تعلن حظر التجوال وتعليق الدراسة لمواجهة كورونا

رسميا.. تأجيل مباراتي الزمالك والرجاء والنهائي الأفريقي

الأمن يكشف مفاجأة فى واقعة «طفل ميكروباص أسيوط»

إنفوجراف

image description

هجوم نيس الإرهابي في سطور (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن لقاح أكسفورد - أسترازينيكا (إنفوجراف)

image description

رمضان صبحي.. لا أكذب ولكني أتجمل (إنفوجراف)

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

نجم الساعة

أبطال «نجيب زاهى زركش»: يجمع الأسرة المصرية فى رمضان 2021

منوعات

فاينانشيال تايمز: تحور جديد لكورونا سبب الحالات المكتشفة حديثًًا

أكبر معرض للسياحة ينظّم نسخة 2021 عبر الإنترنت

العثور على 59 جثة في مقابر سرية بالمكسيك

علماء يكتشفون شعابًا مرجانية ضخمة قبالة الساحل الشمالي لأستراليا

أيام زمان

«جوارديولا الغلابة فى فيلم».. كواليس إنتاج قصة حياة رضا عبدالعال

«سمك بوري وحلوى»..كيف احتفل الفاطميون بالموالد؟

ترك شقيقه ليدفن «الدنجوان».. حكاية عم دونجل مع جنازة رشدى أباظة

حكاية شعر عبد الحليم حافظ الذي ظنت أم كلثوم أنه «باروكة»

مقالات الرأي
ماجد حبته
أزمة فرنسا
د. محمد عفيفي
أقباط ومسلمون.. المشترك الشعبى «٢-2»
جمال طه
المشكلة الليبية بين جهود التسوية وتحدى أمراء الحرب
جلال حمام
ويبقى الكتاب المدرسى ضرورة حتمية
المزيد

الثقافة

«السقوط شيء حتمي» ضمن عروض نجوم المسرح بالهناجر

الملكية الفكرية وصون التراث في ندوة بـ«الأعلى للثقافة» الأحد

الطفل الشرير.. حكاية تشيخوف عن الانتهازية

عبدالدايم: مهرجان الموسيقى العربية تتويج لجهود الدولة فى رسالة الإبداع