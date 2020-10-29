عبدالرحيم طايع يكتب: نهاية الإخوان المسلمين

مَنْ قرأوا تاريخ الجماعة المحظورة- جماعة الإخوان المسلمين- يعرفون أن لها خططًا كثيرة للاستيلاء على البلدان وجعل زمام الأمور فى يديها وحدها، من أبرز هذه الخطط، خطة التمدد البطىء فى المجتمعات والتوغل فيها على مهل؛ حتى تكون أعدادهم أضعاف أعداد الآخرين «سبق أن كشفت قيادة من قياداتهم القديمة عن أنهم لا يتحركون إلى مبتغاهم إلا بعد أن يبلغوا ٧٥٪ من الأعداد الإحصائية المعتبرة للمجتمع، ويتضاءل الآخرون إلى ٢٥٪»، فحينها يقفزون قفزتهم الكبرى باتجاه الحكم والتحكم فى المفاصل الرئيسية للدول، مغلِّبين أنماطهم الخاصة على ما عداها فى العموم.بهذه الخطة نفسها، كانوا قد نجحوا فى خطف مصر فى أعقاب ثورة يناير، خطفوا الوطن نفسه بعد خطف الثورة التغييرية المُجْهَضَة، مستغلين غياب «المزاج الثورى» أو عدم وضوحه، لكنهم لم يصنعوا ما صنعوه- وهذا ما أود الإشارة إليه بقوة- إلا بعد صعود ملحوظ لهم فى نهايات فترات «مبارك»، إذ كانوا زادوا زيادة ملحوظة فى المؤسسات الوظيفية والإعلام والشوارع والمساجد، وحصدوا ٨٨ مقعدًا فى انتخابات مجلس الشعب الشهيرة فى عام ٢٠٠٥، وهكذا اشتدت شوكتهم وعلت كلمتهم!.يقول بعضنا الآن، بلا وعى تقريبًا، إنهم موجودون بكثافة وفاعلية فى الخفاء، يقال هذا الكلام، بالرغم من تصفية مجرميهم واعتقال رموزهم وضرب تمويلاتهم وحصار أفكارهم ومراقبة أذنابهم، مما كان حدوثه ضروريًا فى الحقيقة؛ لأنهم كيان يخالف طبيعة الوطن فى الصميم، وإذا تُرك تضخَّم وبغى.ذكرت أن بعضنا يقول ما يقوله بلا وعى، وقصدت أنه لا يدرك أخطاره الكثيرة الفادحة؛ فلو كان يدركها لما أثبت لهم هذا «الوجود الخفى الكثيف الفاعل» كما ينطقه لسانه بالضبط، لا أعنى أن يكذب فيدَّعى عدم وجودهم، بينما هم موجودون، لكن أعنى ألا يبالغ فيصف وجودهم الخفى بالكثيف والفاعل؛ فهو خفىٌّ أى خائف، والخائف لا يكون ذا فاعلية حتى لو كان كثيفًا، وأغلب الظن أنهم لم يعودوا كِثَافًا كما يُقَال عنهم.المهم.. حين يقال ذلك بتكراره والإمعان فيه؛ فإن قائله يمنحهم ثقة عزَّ أن يحصلوا عليها بعد انفضاح أمرهم، كما أنه يجعل الناس يتساءلون بريبة، ولو بينهم وبين أنفسهم، ولماذا ظلوا هكذا على الرغم من نزع حكمهم وإفشال ريحهم؟! هل كان لهم حقٌّ أصلًا فى المنافسة على الحكم والوصول إليه والتحكم فى مصير البلاد والعباد؟!نشأت الجماعة فى ١٩٢٨، أى منذ اثنين وتسعين عامًا بالضبط، اتصفت بالحركة الإسلامية الإصلاحية الشاملة، وتذبذبت أحوالها بين العلنية والسرية منذ أوائلها، وكم تورطت فى أعمال دموية وتخريبية، باسم الدين أو الوطنية، والدين والوطنية ليسا منها وليست منهما فى شىء.. إلا أنها بالتَّمدُّد الذى ألمعت إليه من البداية والتَّوغُّل فى مجتمعنا الطيب، الذى من عيوبه الانخداع وسرعة التصديق؛ صار لها كيانها المحلى الضخم، بل صفتها الدولية بعد ذلك، وحازت النفوذ الهائل والمال الطائل.بعد ثورة يونيو ٢٠١٣ ببلادنا؛ تم تصنيفها كجماعة إرهابية فى كثير من دول العالم، من بينها روسيا وكازاخستان والسعودية والإمارات، فضلًا عنا طبعًا، لكن بقيت دول عربية وغير عربية موالية للجماعة، وبقيت دول أخرى غامضة الرأى بإزائها، كما أن دولتين كبريين كبريطانيا وأمريكا لم تعتبرا الجماعة إرهابية حتى الساعة!إذا كنا نحارب الإرهاب عسكريًا، بإخلاص عظيم، ونقدم الشهداء البررة فداء لبلدنا وشعبنا راضين؛ فإن علينا أن نحاربه ثقافيًا، بنفس الإخلاص، فداء للبلد والشعب وندفع الثمن، أيًّا كان، راضين بالمثل، وأما أنظمة العالم المتراخية فى معاداة التيار الإخوانى الإرهابى المتفكِّك المضمحل؛ فعليها أن تكون صارمة فى مواقفها، أن تتسم بالحدَّة والحسم والشَّجاعة، وأن تضع معنا نهاية فعلية للإخوان المسلمين، للفكرة والجماعة، وما على أحد، مهما ظن فى نفسه علمًا أو معرفة، أن يبالغ فى الحديث عن حاضر الجماعة الخفى؛ فيزعم أنه «كثيف وفعَّال»؛ فليس كذلك ولا لها ولا لأفرادها مستقبل مزدهر بإذن الله الحافظ.الإخوان المسلمون ليسوا بالحجم الذى يمكنه إحباطنا واقعيًا، ولا بالقيمة التى كانت لهم قبل تجربتهم البائسة فى بلدنا بالأخص، موجودون فى الخفاء نعم.. لكنهم محدودون، وبلا طاقات تقريبًا، ولا يستطيعون الخروج ولا التواصل؛ كمَنْ ماتوا فى انكماشهم الجماعى المهين، ونود أن نصحو فلا نجد لهم أثرًا.