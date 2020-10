«ذا فويس سينيور» يصل لمرحلة نصف النهائي.. وهذه التفاصيل

وصلت المنافسات إلى خواتيم مرحلة "الصوت وبس" من برنامج "the Voice Senior" على "MBC مصر"، فاكتملت الفرق وباتت جاهزة للتحدي المقبل، وهو مرحلة نصف النهائيات التي تتوزع على حلقتين متتاليتين يتبعهما حلقة أخيرة تشهد تتويج فائز واحد نجمًا للبرنامج.وانطلقت الحلقة مع عبدالرحيم الصويري من المغرب الذي أشار إلى أنه نشأ على الموسيقى الأندلسية، معتبرًا أن التجربة في هذا البرنامج تشكل تحديًا كبيرًا بالنسبة له. وقد غنى موال "قوامك فتان" وأغنية "بين البارح واليوم" من التراث العاصمي. واعتبرت سميرة أن "عبدالرحيم صويري موجود في كل مكان في المغرب ومشهور جدًا، وهو من الأصوات التي نفتخر بها"، وقد حصل على لفة رباعية، ونجحت نجوى في إقناعه بالانضمام إلى فريقها، مشيرة إلى أن "عبدالرحيم موهبة تحكي عن حالها". واكتمل بالتالي فريقها.أما نوال كوموروس من جزر القمر، فنشأت على حب الموسيقى والعزف، لكن تشجيع الأهل تحول إلى رفض منهم حينما قررت الاحتراف لأن هذه مهنة الرجال في بلدها كما قالت. وأشارت إلى أنها أطلقت فكرة نساء القمر لمساعدة النساء على تخطي حاجز الخوف. وقد عزفت على الغيتار وغنت. كما رافقتها طالباتها في الغناء والعزف على المسرح بعد انتهاء وصلتها. لكن نوال لم تتمكن من إقناع أي من المدربين بلونها الغنائي بأن يلف كرسيه لها.بعد ذلك، أطل صفوان عابد من سوريا الذي يتمتع بثقة عالية بالنفس، ويصف نفسه بحارس التراث الحلبي، مشيرًا إلى أنه ربى أولاده على حب الفن والغناء الأصيل وبينهم الفنان عبود برمدا. وقد غنى موال "حورية هامت بها الأرواح" و"أول عشرة محبوبي" من القدود الحلبية. ولف له هاني، نجوى وسميرة. وعرف عنه ملحم بالقول أنه أحد أهم فناني حلب، واختار صفوان الانضمام إلى فريق سميرة، التي اعتبرت أن غناءه لا يخطئ، وكان بالتالي آخر المشتركين في فريقها.وأطلت نادية بوشمع من الجزائر لتكشف أنها تغني منذ زمن بعيد، وبدأت الغناء في برنامج بعنوان "ألحان وشباب"، الذي كان يتبنى الهواة في الجزائر، يوم كان مرفوضًا دخول البنات أجواء الفن. وأعتبرت أن برنامج "the Voice Senior"، "هو أفضل مكان لتتويج تجربتي الفنية". وقد ظهرت على المسرح باللباس التقليدي الجزائري، وغنت "استخبار جزائري" "وبالله يا ابن الورشان" من التراث. ولف لها هاني وملحم، واختارت الانضمام إلى فريق ملحم، لتكون آخر المشتركين في فريقه.أما مسك الختام فكان مع فيكين طاربينيان من لبنان الذي يعيش في فرنسا، وغنى لأول مرة عام 1975، وغادر لبنان منذ ذلك الحين وغنى في باريس، وكان له مسرحه الخاص في الأولمبيا. وقد أدى أغنية "If you go away" لفرانك سنترا (Frank Sinatra)، ولف له هاني وانضم إلى فريقه بالتالي، بعدما أشاد بأدائه المدربين الأربعة. وقد طلب فيكين أن يتيح له النجوم الغناء مع ابنته على المسرح، وكانت آخر أغنيات مرحلة "الصوت وبس".ومع نهاية الحلقة يتأهل 16 صوتًا ذهبيًا للمنافسة في نصف النهائيات، تتوزع على أربعة فرق للمدربين الأربعة.يُعرض "the Voice SENIOR" على "MBC مصر"، كل أربعاء في تمام الساعة 8:30 مساءً، وعرضت هذه الحلقة الأربعاء 28 أكتوبر 2020 الساعة 8:30 مساءً.