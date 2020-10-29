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متى يمكن أن يكون تعبك علامة على الإصابة بعدوى «كوفيد-19»؟

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 08:39 م
الإصابة بعدوى «كوفيد
الإصابة بعدوى «كوفيد
وكالات
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زعم خبراء أن التعب غير المبرر قد يكشف احتمال تعرضنا لخطر الإصابة بعدوى "كوفيد-19".

ويعد التعب إحدى أكثر علامات الإنذار المبكر شيوعا لفيروس كورونا، وفقا لموقع Medical News Today الطبي.

وقال الموقع إن ما يقرب من 70% من جميع مرضى "كوفيد-19" يعانون من نوع من التعب أثناء الإصابة، وقد تشعر بالضعف أو الخمول بشكل خاص، مع نقص عام في الطاقة.

وأضاف: "بمجرد إصابة الشخص بفيروس كورونا، قد يستغرق ظهور الأعراض من يومين إلى 14 يوما.. ويبدو أن متوسط ​​فترة الحضانة من خمسة إلى ستة أيام تقريبا.. وتشير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية (CDC) إلى أن الشخص المصاب بـ"كوفيد-19" يمكن أن يعاني من مجموعة واسعة من الأعراض، بما فيها السعال الجاف غالبا وضيق التنفس.. وقد يكون لديهم أيضا مزيج من اثنين على الأقل من الأعراض التالية: حمى، قشعريرة، آلام في العضلات، صداع، التهاب في الحلق، إرهاق".

ولكن لمجرد أنك تشعر بالتعب غير المعتاد، فهذا لا يعني بالضرورة أنك مصاب بفيروس كورونا، فقد يكون سبب الإرهاق هو قلة النوم، أو عدم ممارسة التمارين الرياضية الكافية، أو الإجهاد، أو حتى تناول بعض الأدوية.

وتعد الحمى الشديدة والسعال الجديد والتغير في حاسة الشم أو التذوق، من أكثر أعراض فيروس كورونا شيوعا.

وأبلغ بعض المرضى أيضا عن التهاب الحلق والصداع وحتى الفواق، بالإضافة إلى العلامات الأكثر شيوعا.

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