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الخميس 29 أكتوبر 2020 الموافق 12 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابات كورونا في الجزائر لـ75.332 والوفيات لـ1.949

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 07:22 م
كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر
أ.ش.أ
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أعلن الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس (كورونا) بالجزائر جمال فورار، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) بالجزائر إلى 57 ألفًا و332 حالة إصابة، و1949 حالة وفاة.

وقال فورار- في مؤتمره الصحفي- إن الجزائر سجلت 306 حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا) جديدة و8 حالات وفاة خلال يوم واحد.

وأضاف أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 39 ألفًا و819 حالة، وأن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرًا إلى وجود 39 مريضًا بالعناية المركزة.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترًا غربًا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

كانت السلطات الجزائرية قد خففت حظر التجوال المفروض بسبب الكورونا ليصبح من 11 مساءً إلى 6 صباحًا في 11 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحي تمامًا عن 37 ولاية أخرى وذلك حتى نهاية أكتوبر الجاري.

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