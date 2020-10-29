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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

بائعو حلوى المولد النبوي بأسوان: «الدنيا واقعة» (صور)

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 07:26 م
حلوى المولد
حلوى المولد
أسوان_إسراء توفيق
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مع حلول ذكرى مولد أشرف الخلق نبينا الكريم محمد صلي الله عليه وسلم، تنتشر الأضواء وتعلو أصوات المديح بشوارع مدينة أسوان، احتفالًا بالمولد النبوى الشريف.

وبالتزامن مع الاحتفالات بالمولد النبوي، رصدت "الدستور" آراء بائعي حلوى في حركة البيع والشراء ومدى تأثير أزمة فيروس كورونا عليها.

قال عادل الأسناوي، أحد تجار حلوى المولد النبوى الشريف، إنه يعمل فى تجارة الحلوى منذ 15 عامًا، موضحا أن هذا الموسم اختلف فيه الوضع تماما مقارنة بالمواسم السابقة، حيث أثرت أزمة فيروس كورونا على حركة البيع والشراء.

وأضاف في حديثه لـ"الدستور" أن نسبة الإقبال ضعيفة جدا هذا العام وهناك حالة من الركود تجعله يختلف عن المواسم السابقة بمراحل، قائلًا: "الدنيا واقعة، ولكنه ينتظر حتي تنتهي فعاليات الاحتفال وسيتم استرجاع المتبقى من الحلوى للتاجر مرة أخرى في حين عدم بيعها".

وأشار إلى أن أسعار حلوى المولد النبوى العلب تصل إلى 25 جنيهًا للكيلو، أما الحلوى غير المعلبة أو التى يطلق عليها "الفلت" أسعارها كالتالي: يصل سعر كيلو الملبن بمختلف أنواعه، والزغاليل والهريسة، وأقراص المشبك الصغيرة إلى 15 جنيهًا، والقرص الكبير منه 10 جنيهًا للواحد، أما بالنسبة للفولية والسمسمية والحمصية سعرهم 50 جنيهًا للكيلو.

واستكمل: أبرز أنواع حلوى المولد النبوى التى يفضلها أهالى أسوان الفولية والحمصية، والهريسه، والملبن الأبيض والزغاليل وهي عبارة عن حلوى يتم صنعها من جوز الهند.

فيما قال أحمد محمد، أحد تجار حلوى المولد النبوى في مدينة كوم أمبو، إن هناك فروق رمزية لأسعار الحلوى العام الحالى مقارنة بالأعوام السابقة بما يعادل حوالى 5 جنيهات فقط، لافتا إلى أن أسعار السمسية والفولية تتراوح من 30 إلى 100 جنيه للكيلو على حسب جودة الأنواع.

وأضاف في حديثه لـ"الدستور"، أن هناك أشكالا جديدة لعرائس المولد تنزل لأول مرة في هذا الموسم وتتراوح أسعارها ما بين 350 لـ450 جنيهًا، مشيرًا إلى أنه يبدأ فى افتراش بضائعه قبل المولد النبوى بـ10 أيام، موضحا أن الإقبال على شراء الحلويات يعد ضعيفًا.
بائعو حلوى المولد النبوي بأسوان: «الدنيا واقعة» (صور)
بائعو حلوى المولد النبوي بأسوان: «الدنيا واقعة» (صور)
بائعو حلوى المولد النبوي بأسوان: «الدنيا واقعة» (صور)
بائعو حلوى المولد النبوي بأسوان: «الدنيا واقعة» (صور)
بائعو حلوى المولد النبوي بأسوان: «الدنيا واقعة» (صور)
بائعو حلوى المولد النبوي بأسوان: «الدنيا واقعة» (صور)
بائعو حلوى المولد النبوي بأسوان: «الدنيا واقعة» (صور)
بائعو حلوى المولد النبوي بأسوان: «الدنيا واقعة» (صور)
بائعو حلوى المولد النبوي بأسوان: «الدنيا واقعة» (صور)
بائعو حلوى المولد النبوي بأسوان: «الدنيا واقعة» (صور)
بائعو حلوى المولد النبوي بأسوان: «الدنيا واقعة» (صور)
بائعو حلوى المولد النبوي بأسوان: «الدنيا واقعة» (صور)
بائعو حلوى المولد النبوي بأسوان: «الدنيا واقعة» (صور)
بائعو حلوى المولد النبوي بأسوان: «الدنيا واقعة» (صور)
بائعو حلوى المولد النبوي بأسوان: «الدنيا واقعة» (صور)
بائعو حلوى المولد النبوي بأسوان: «الدنيا واقعة» (صور)
بائعو حلوى المولد النبوي بأسوان: «الدنيا واقعة» (صور)
بائعو حلوى المولد النبوي بأسوان: «الدنيا واقعة» (صور)
بائعو حلوى المولد النبوي بأسوان: «الدنيا واقعة» (صور)
بائعو حلوى المولد النبوي بأسوان: «الدنيا واقعة» (صور)

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