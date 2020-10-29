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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رسميًا.. تأجيل مباراة الزمالك والرجاء ونهائي أفريقيا لأجل غير مسمى

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 05:54 م
الاتحاد الأفريقي
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، لأجل غير مسمى، التي كان مقرراً لها مطلع شهر نوفمبر المقبل، وكذلك تأجيل المباراة النهائية لأجل غير مسمى.

وأصدر "كاف" بياناً رسمياً، أعلن خلاله عن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء لأجل غير مسمى وستتم المناقشة لاختيار موعد مناسب، وكذلك تأجيل المباراة النهائية دون تحديد موعد رسمي.

وقال كاف في بيان رسمي: بناء على طلب السلطات المصرية، تم تأجيل موعد المباراة النهائية.

المناقشات الرسمية جارية للعثور على أفضل موعد ممكن في التقويم. في هذه المرحلة ، ليس هناك ما هو مناسب لجميع أصحاب المصلحة.


وحجز الأهلي بطاقة التأهل للمباراة النهائية لدوري الأبطال على حساب الوداد المغربي بعد الفوز عليه بمجموع المباراتين 5 -1، حيث حسم مباراة الذهاب بالدار البيضاء بهدفين نظيفين، قبل أن يؤكد تأهله بالفوز في القاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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