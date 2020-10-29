كاتب مسرحي ينظم بروفاته في الشارع:«إحنا بنموت فنيًا»

عرض الشاعر والكاتب المسرحي ناظم نورالدين بثًا مباشرًا من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) وعنونه بـ"إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم قصور في ثقافة بني سويف"، عارضًا فيه ما يواجهه من تعنت من قبل إدارة قصر ثقافة بني سويف من عدم توفير مكان مناسب لإقامة بروفاته الخاصة بتجارب نوادي المسرح.وظهر في البث مكان البروفة المخصص له عبارة عن طُرقة تتناثر بها القمامة وقطع الخردة وفضلات الخشب والكراسي المتهالكة في كل أركانها، متعجّبا من وجود مرتبة نوم في المكان المخصص للبروفة.قال ناظم نورالدين، من خلال البث، إن هناك زميلًا آخر ممن لديهم مشروع بتجارب النوادي صور الأماكن المخصصة بالبروفات وأرسلها إلى رئيس الإقليم الذي بدوره أمر مدير فرع الثقافة فورًا بتخصيص مكان مناسب له ولفرقته، وعلى الفور خصص لهم معرض الفنون التشكيلية، لهم فقط، وبقى الوضع على ما هو عليه بالنسبة للفرق الأخرى المشاركة بمشاريع في تجارب نوادي المسرح، إمّا الطرقة أمام بلكون المسرح وإما المسرح الصيفي الذي تعلوه الأتربة منذ سنوات.وأوضح نورالدين، لـ"الدستور": "أنهم كانوا يقومون بالفعل بعمل البروفات على خشبة المسرح وتم منعهم مرة بحجة أن مدير الفرع وجد قمامة على الخشبة، ومرة أخرى بعد نشوب خلاف بين فرقته وفرقة أخرى على مواعيد البروفات، وبعد صدور قرار منع استخدام خشبة المسرح للبروفات لم تعارض الفرق القرار، لكن طالبت بتوفير أماكن بديلة وآدميّة تصلح للبروفات.وناشد ناظم وزيرة الثقافة التدخل لإنقاذ الشباب الممارس للنشاط المسرحي من تعنت الإدارة تجاههم، بعد أن قرر عمل بروفاته في الشارع، قائلًا في بثه المباشر: "إحنا هنا بنموت فنيًا".