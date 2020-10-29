رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 29 أكتوبر 2020 الموافق 12 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

كاتب مسرحي ينظم بروفاته في الشارع:«إحنا بنموت فنيًا»

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 05:43 م
ناظم نور الدين
ناظم نور الدين
ايهاب مصطفى
طباعة
عرض الشاعر والكاتب المسرحي ناظم نورالدين بثًا مباشرًا من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) وعنونه بـ"إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم قصور في ثقافة بني سويف"، عارضًا فيه ما يواجهه من تعنت من قبل إدارة قصر ثقافة بني سويف من عدم توفير مكان مناسب لإقامة بروفاته الخاصة بتجارب نوادي المسرح.

وظهر في البث مكان البروفة المخصص له عبارة عن طُرقة تتناثر بها القمامة وقطع الخردة وفضلات الخشب والكراسي المتهالكة في كل أركانها، متعجّبا من وجود مرتبة نوم في المكان المخصص للبروفة.

قال ناظم نورالدين، من خلال البث، إن هناك زميلًا آخر ممن لديهم مشروع بتجارب النوادي صور الأماكن المخصصة بالبروفات وأرسلها إلى رئيس الإقليم الذي بدوره أمر مدير فرع الثقافة فورًا بتخصيص مكان مناسب له ولفرقته، وعلى الفور خصص لهم معرض الفنون التشكيلية، لهم فقط، وبقى الوضع على ما هو عليه بالنسبة للفرق الأخرى المشاركة بمشاريع في تجارب نوادي المسرح، إمّا الطرقة أمام بلكون المسرح وإما المسرح الصيفي الذي تعلوه الأتربة منذ سنوات.

وأوضح نورالدين، لـ"الدستور": "أنهم كانوا يقومون بالفعل بعمل البروفات على خشبة المسرح وتم منعهم مرة بحجة أن مدير الفرع وجد قمامة على الخشبة، ومرة أخرى بعد نشوب خلاف بين فرقته وفرقة أخرى على مواعيد البروفات، وبعد صدور قرار منع استخدام خشبة المسرح للبروفات لم تعارض الفرق القرار، لكن طالبت بتوفير أماكن بديلة وآدميّة تصلح للبروفات.

وناشد ناظم وزيرة الثقافة التدخل لإنقاذ الشباب الممارس للنشاط المسرحي من تعنت الإدارة تجاههم، بعد أن قرر عمل بروفاته في الشارع، قائلًا في بثه المباشر: "إحنا هنا بنموت فنيًا".

موضوعات متعلقة

«الوطنية للانتخابات»: إعلان نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات النواب الأحد

الصحة العالمية تحذر المصريين من زيادة إصابات كورونا 2020: إنهم يتجاهلون الفيروس

مقتل شخص وإصابة آخرين فى «هجوم سكين» بفرنسا.. والسلطات: إرهابى

لماذا تحالفت ليلى علوي مع يسرا ضد فاتن حمامة؟

الصور

image description

حلاوة زمان.. من أيام الملكية رحلة عائلة «عثمان» مع حلويات المولد

image description

أسيوط تناقش تطوير المستشفيات المركزية

image description

شارع 306 يتزين بألوان التنورة احتفالًا بالمولد النبوى الشريف (صور)

image description

استمرار عمل لجان المعاينة وتسعير الأراضى بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تقيم معرضًا للمستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة

الأكثر قراءة

رسميا.. تأجيل مباراتي الزمالك والرجاء والنهائي الأفريقي

تركنى خوفًا من العدوى.. معاناة مريضات البهاق مع الوصم والتنمّر

الصحة العالمية تحذر المصريين من زيادة إصابات كورونا 2020: إنهم يتجاهلون الفيروس

مدرسة تهدد أولياء الأمور بـ«فضح أبنائهم» إذا لم يسددوا المصروفات

إنفوجراف

image description

هجوم نيس الإرهابي في سطور (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن لقاح أكسفورد - أسترازينيكا (إنفوجراف)

image description

رمضان صبحي.. لا أكذب ولكني أتجمل (إنفوجراف)

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

نجم الساعة

نجل الفنانة عايدة عبدالعزيز: مصابة بألزهايمر ومحدش بيسأل عليها

منوعات

علماء يكتشفون شعابًا مرجانية ضخمة قبالة الساحل الشمالي لأستراليا

هولندا تعدم 35700 دجاجة بعد رصد سلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور

أكبر معرض للسياحة ينظّم نسخة 2021 عبر الإنترنت

فاينانشيال تايمز: تحور جديد لكورونا سبب الحالات المكتشفة حديثًا

أيام زمان

حكاية شعر عبد الحليم حافظ الذي ظنت أم كلثوم أنه «باروكة»

«صبري» و«أمين» يكشفان حقيقة أزمات أم كلثوم وجيهان السادات

لماذا تحالفت ليلى علوي مع يسرا ضد فاتن حمامة؟

«إحداهن توفيت في حادث».. مصير شقيقات الفنانات اللاتي بدأن العمل بالسينما

مقالات الرأي
جلال حمام
ويبقى الكتاب المدرسى ضرورة حتمية
صفوت البياضي
مصر باقية.. وهُم زائلون
أحمد بهاء الدين شعبان
الانتخابات الأمريكية.. بوابات الجحيم «1»
خالد عكاشة
فى ظلال اصطياد الرجل الثانى لتنظيم القاعدة
المزيد

الثقافة

كاتب مسرحي ينظم بروفاته في الشارع:«إحنا بنموت فنيًا»

معارض كتب تجوب المحافظات.. وتأجيل معرض الأوبرا لمنتصف نوفمبر

«المصرية العامة للكتاب» تصدر «الفاتحة لصاحب المقام» لأحمد شلتوت

التقديم للمشاركة فى صالون الشباب للفن التشكيلى.. 10 نوفمبر