الخميس.. افتتاح العرض المسرحى «ديجافو» بالهناجر

يفتتح قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، العرض المسرحي "ديجافو " فى السابعة من مساء يوم الخميس ٥ نوفمبر المقبل، على مسرح مركز الهناجر للفنون، بدار الأوبرا المصرية.العرض من إنتاج مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان محمد دسوقى، والبطولة فنانين "تامر نبيل، أحمد السلكاوي، محمـد يوسف، بسمة ماهر، رحمة أحمد"، ديكور أحمد آمين، أزياء مروة عودة، موسيقي محمد عبدالله، إضاءة أحمد الدبيكي، مساعدو الإخراج: "أحمد رضا، مها سامى، محمد عبدالمحسن"، مخرج منفذ أحمد سيف، تأليف أوليفيه شاشياري، عن النص المسرحى "إثبات العكس"، إعداد وإخراج أحمد فؤاد."ديجافو" يقدم يوميا، ماعدا يوم الاثنين إجازة المسرح، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصا على صحة وسلامة المواطنين.