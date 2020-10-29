وزير الخارجية ونظيره الروسي يبحثان التطورات الأخيرة لحل الأزمة الليبية

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، اتصالًا مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، خلال زيارته إلى موسكو، للاطمئنان على صحته، كما تبادلا وجهات النظر حول الوضع على الساحة الإقليمية ولا سيما اتصالًا بعملية السلام في الشرق الأوسط وبالتطورات الأخيرة لمساعي التوصل إلى حل للأزمة والصراع في ليبيا.ويستكمل الوزير شكري لقاءاته ‏مع المسئولين الروس خلال زيارته إلى العاصمة الروسية.يأتي ذلك في إطار دخول وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف" العزل الطوعي بعد مخالطته لمصابين بفيروس كورونا المستجد.