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الخميس 29 أكتوبر 2020 الموافق 12 ربيع الأول 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

عرائس المولد تزين شوارع القاهرة بالفستان الأبيض (صور)

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 08:46 م
حلاوة زمان
حلاوة زمان
رضوي عبدالغني
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«حلاوة زمان عروسة وحصان»، لعل هذه الكلمات كنت تسمعها كثيرًا عندما يوشك مولد سيد الخلق أن يهل علينا، فتجد شوارع مصر وقد زيّنت بالحلوى والأضواء والعرائس والأحصنة والرسوم الرائعة.

تغير الأمر إلى حد ما عن السابق، حيث تغيرت وتبدلت أشكال عرائس بفعل التكنولوجيا الحديثة، فتجدها تغني وترقص، وتنتشر الشوارع بالعرائس بأشكالها المختلفة، وتعتبر من أهم الهدايا لدي المصريين، خاصة المرتبطين.

«الدستور» ترصد أسعار العرائس في الأسواق والتي تتراوح ما بين 150- 250 جنيهًا حسب الحجم والشكل.

وقال أحمد السعدني، صاحب شادر عرائس، إن هناك إقبالا كبيرا على عرائس المولد، خاصة من الشباب لأنها ترتبط بموسم هدايا المرتبطين، فأغلب المواطنين يشترون الحلويات والعرائس.

أضاف محمد سعيد أن عروس المولد النبوى تعتبر من الهدايا الرمزية المهمة لدى المخطوبين، حيث يقوم العريس بتقديمها لمحبوبته، بجانب علب الحلوى، فهم يعتبرونها من المواسم المهمة.

ووضعت الأجهزة المحلية عددًا من الضوابط لإقامة الشوادر بالشوارع من بينها ألا تعيق حركة المرور فى الشوارع، وترك مساحات من الأرصفة للمارة، إضافة إلى الحصول على تصاريح إشغال مؤقت للمحال التي تقيم الشوادر مع فرض رسوم رمزية للمتر كما يتحمل صاحب الشوادر تكاليف الإضاءة فى الشوادر، أما الشوادر الموجودة ببعض الساحات يصدر لها تصاريح لتوصيل الكهرباء.
عرائس المولد تزين شوارع القاهرة بالفستان الأبيض (صور)
عرائس المولد تزين شوارع القاهرة بالفستان الأبيض (صور)
عرائس المولد تزين شوارع القاهرة بالفستان الأبيض (صور)
عرائس المولد تزين شوارع القاهرة بالفستان الأبيض (صور)
عرائس المولد تزين شوارع القاهرة بالفستان الأبيض (صور)
عرائس المولد تزين شوارع القاهرة بالفستان الأبيض (صور)
عرائس المولد تزين شوارع القاهرة بالفستان الأبيض (صور)
عرائس المولد تزين شوارع القاهرة بالفستان الأبيض (صور)
عرائس المولد تزين شوارع القاهرة بالفستان الأبيض (صور)
عرائس المولد تزين شوارع القاهرة بالفستان الأبيض (صور)

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