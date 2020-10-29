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الخميس 29 أكتوبر 2020 الموافق 12 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة البولندية: تضاعف إصابات كورونا خلال شهر واحد

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 05:34 م
اصابات كورونا في
اصابات كورونا في بولندا
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قالت وزارة الصحة البولندية، الخميس، إن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس (كورونا) تضاعف 3 مرات خلال أقل من شهر واحد ليصل إلى 319 ألفًا و205 أشخاص.

وسجلت الوزارة، اليوم رقمًا قياسيًا جديدًا بإصابات فيروس (كورونا) بلغ 20 ألفًا و156 حالة إلى جانب 301 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، بحسب ما أوردته صحيفة "ذا جارديان" البريطانية.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات نتيجة الإصابة بالفيروس في بولندا 5149 شخصًا، وهو أكثر من ضعفي العدد المسجل في أوائل شهر أكتوبر الجاري حينما كان 2543 شخصًا.

حذر مسئولون من أن الإصابات قد ترتفع بسرعة بسبب الاحتجاجات التي تجتاح البلاد على حكم أصدرته محكمة دستورية الخميس الماضي، ويقضي بحظر شبه تام للإجهاض، حيث تجمع عشرات الآلاف في بلدات ومدن البلاد لعدة أيام، وألقوا باللائمة على حكومة رئيس الوزراء ماتيوز مورافيكي في إصدار الحكم، وفقًا للصحيفة.

وأغلقت بولندا المطاعم والحانات، وحظرت التجمعات لأكثر من خمسة أشخاص، وأدخلت نظام الدراسة عبر الإنترنت لمعظم الطلاب من أجل إبطاء انتشار الفيروس، لكنها قاومت، حتى الآن، الإغلاق الكامل، وقالت إن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى تؤتي القيود الجديدة ثمارها.

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