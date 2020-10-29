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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوتين يقدّم تعازيه لماكرون في ضحايا هجوم نيس الإرهابي

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 05:50 م
بوتين
بوتين
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بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، رسالة تعزية إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في ضحايا هجوم نيس الإرهابي.

وأكد بوتين- في رسالته التي أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية: "نحن غاضبون بشكل خاص من الجريمة السخيفة والقاسية التي ارتكبت داخل الكنيسة، فقد رأينا مرة أخرى أن مفهوم الأخلاق الإنسانية بعيد تمامًا عن عقول الإرهابيين، ومن الواضح أن مكافحة الإرهاب الدولي تتطلب تضافرًا حقيقيًا لجهود المجتمع الدولي بأسره".

كما أشار إلى أن الروس يشاركون الشعب الفرنسي في مشاعر الغضب والأسى، مقدمًا تعازيه لأصدقاء وأقارب الضحايا.

كانت مدينة نيس، الواقعة جنوب شرقي فرنسا، شهدت في وقت سابق من اليوم، هجومًا داميًا راح ضحيته 3 أشخاص وأصيب عدد آخر.

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