الأنبا بولا يزور كنيسة الملاك ميخائيل لمتابعة أعمال التشطيب

زار نيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، اليوم الخميس، كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بطنطا.تأتي زيارة الأنبا بولا اليوم لكنيسة الملاك ميخائيل في إطار متابعة أعمال التشطيب بها، بمشاركة عدد من الكهنة.واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد رأس السنة القبطية الذي يطلق عليه «عيد النيروز»، تكريمًا للشهداء الذين قدموا ذواتهم لله بسفك الدم بحسب عقيدة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتصلي الكنائس بالطقس "الفرايحي" بدءًا من عيد النيروز في سبتمبر حتى أواخر أكتوبر.