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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة: الجائحات ستتضاعف وتحصد المزيد من الأرواح

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 05:49 م
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
هبه محمد
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أفاد تقرير أعده خبراء في التنوع البيولوجي لدى الأمم المتحدة، اليوم الخميس، بأن الجائحات ستتضاعف وتقتل المزيد من الناس بسبب "الخزان الهائل للفيروسات غير المعروفة في عالم الحيوان".

وأوضح التقرير أنه "من دون استراتيجيات وقاية، ستظهر الجائحات بشكل أكبر وستنتشر بصورة أسهل، كما ستقتل المزيد من الناس وستكون لها آثار مدمرة وغير مسبوقة على الاقتصاد العالمي".

وفي سياق متصل، أعلنت منظمة الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، عن تسجيل أكثر من 5 آلاف حالة إصابة بفيروس كورونا بالمنظمة الدولية منذ بداية الجائحة وانتشار الفيروس بمقرها بنيويورك.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين، إنه تم تسجيل 5325 إصابة على الأقل و64 حالة وفاة في جميع الهيئات التابعة للأمم المتحدة في جميع أنحاء العالم.

وألغت الأمم المتحدة جميع الاجتماعات التي تعتمد على الحضور الشخصي في مقرها بنيويورك هذا الأسبوع بعد الإبلاغ عن 5 إصابات في بعثة دولة عضو.

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