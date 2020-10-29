«السقوط شيء حتمي» ضمن عروض نجوم المسرح بالهناجر

شهد مسرح مركز الهناجر للفنون، أمس الأربعاء، عرض «السقوط شيء حتمي» ضمن مواسم نجوم المسرح الجامعي ضمن العروض العشر المشاركة بالدورة الرابعة لمواسم نجوم المسرح الجامعي برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى.والعرض المسرحي «مسيرة في الغابة (السقوط شيء حتمي)» ضمن العروض العشرة المشاركة بالدورة الرابعة لمواسم نجوم المسرح الجامعي برئاسة المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي.والعرض لجامعة عين شمس، للمؤلف لي بليسنج، إعداد وإخراج فادي أحمد، تمثيل «أشرقت مدكور في دور لارا هانز، فادى أحمد في دور جون هانيمان، حسن خالد في دور أندرى يوشكا»، تصميم ديكور نورهان عادل، تنفيذ ديكور أحمد أيمن، موسيقى محمد السورى، استعراضات رشا مجدى، مساعدو الإخراج: أحمد إسماعيل ومحمد هاشم ومنة أحمد وروان أحمد ومحمد عبدالرازق، ومخرج منفذ حسام سعيد.