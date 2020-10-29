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الخميس 29 أكتوبر 2020 الموافق 12 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

خالد الصاوي: تعرضت للنصب من بعض المنتجين

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 05:41 م
خالد الصاوي
خالد الصاوي
أحمد عارف
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قال الصاوي إن جميع اختياراته الفنية مسئول عنها، وقد يشعر من الخوف قبل الإقدام علي عمل فني جديد، فقد شعرت بالخوف قبل"عمارة يعقوبيان، الفيل الأزرق" لكنه أقدمت وحققت نجاحات باهرة، كنت سأشعر بالندم في حال عدم المشاركة بهذه الأفلام.

وحكى أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل علي هامش فاعليات مهرجان الجونة في نسخته الرابعة عن بعض المواقف التي تعرض لها خلال مشواره الفني قائلا: تعرضت للنصب من بعض منتجي أعمالى الفنية، أولهم منتج "هي ودافنشي" ثم "شريط ٦"، منتج أحد الإعلانات التي نفذتها منذ سنوات قليلة الذي لم يعطني كامل أجرى، مؤكد أنه أعاد حقوقه من خلال اللجوء إلى المحاكم، وأنه سيلجأ إلى القضاء في حالة عدم أخذ حقوقه أو حق باقي الممثلين.

وقال "الصاوي" إن الظروف الإنتاجية تلعب دورا مهما للغاية في نجاح العمل الفني، مضيفا أنه لا يخجل من الاشتراك في عمل بسبب حاجته المادية.

وختم كلامة قائلا: إنه يشعر بالندم لعدم حضوره الدورة الأولي من مهرجان الجونة السينمائي خصوصا بعد الأصداء الإيجابية التي سمعها عنه، مشيدا بأن المهرجان أصبح يحظى بمكانة خاصة على مستوى المهرجانات السينمائية العربية.

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