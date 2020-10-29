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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد أعمال الخليفة بتكلفة مليون و200 ألف

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 04:25 م
محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
ولاء القاضى
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تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، منذ قليل، أعمال الفرمة لتطوير وتوسعة شارع الخليفة المتفرع من شارع طلعت حرب بطول 500 متر، وبتكلفة تقدر بمليون و200 ألف جنيه.

وأشار المحافظ إلى أن أعمال التطوير تشمل رصف وإعادة تطوير الأرصفة ببلاط الإنترلوك، ووجه المحافظ بإدراج الشارع المتفرع من شارع الخليفة ضمن أعمال الرصف والتطوير، حفاظًا على المظهر الحضاري، مشددًا على القائمين بتكثيف الأعمال وتذليل العقبات للانتهاء منه في أقرب وقت.

وخلال تفقده أشار المحافظ إلى أنه ستتم دراسة إعادة رصف وتطوير ورفع كفاءة شارع طلعت حرب بهدف توسعته لتحقيق السيولة المرورية ولإضفاء مظهر جمالى يليق بعاصمة المحافظة.

كما أجرى ظهر اليوم محافظ المنوفية جولة تفقدية بمدينة شبين الكوم لمتابعة تنفيذ رصف وتطوير عدد من الشوارع الفرعية والرئيسية بنطاق حي غرب وتذليل العقبات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة، رافقه خلالها نائبه محمد موسى، ورئيس حي غرب شبين الكوم، والمستشار الهندسي للمحافظة.

كما تفقد أعمال توسعة طريق ترعة المسلك بمنطق مزلقان أبوعجوة من الجانبين بطول 800 متر بتكلفة مليون و615 ألف جنيه، فضلًا عن أنه سيتم استكمال باقي أعمال الرصف للطريق، وكذا سيتم تطوير الجزيرة الوسطى وإعادة تطوير الأرصفة من قبل مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، هذا وتفقد المحافظ أعمال تمهيد وتسوية أرض عرفة بشارع القرط بحى غرب شبين الكوم، ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال ووضع صناديق قمامة بالمنطقة، حفاظًا على الشكل الحضاري.

هذا وقد أكد محافظ المنوفية حرصه على متابعة كل المشروعات التي تتم على أرض الواقع للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة كل المعوقات لضمان الالتزام بالجدول الزمني المحدد، مشيرًا إلى أهمية العمل الميداني ومتابعة المشروعات للوصول لأعلى معدلات الإنجاز والارتقاء بمستوى الخدمات.

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