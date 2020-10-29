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الخميس 29 أكتوبر 2020 الموافق 12 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قطر تسجل 211 إصابة جديدة بكورونا

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 04:15 م
كورونا في قطر
كورونا في قطر
نيفين أشرف
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أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الخميس، عن تسجيل 211 حالة جديدة تأكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينها 173 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و38 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أنه تم فحص 10044 حالة، خلال الليلة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 970119 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 2795.

وسجلت قطر حالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 231 حالة حتى الآن، فيما سجلت 240 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 129124 حالة.

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