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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ مطروح يتفقد أعمال إنشاء المبنى الخدمي والتجاري بالكيلو 4 (صور)

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 04:21 م
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب
ياسمين شعيب
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تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، أعمال إنشاء المبنى الخدمى والتجارى بمنطقة عمارات الكيلو 4 الجديدة، والذى تنفذه مديرية الإسكان بالمحافظة.

وأوضح المهندس محمد الباهى وكيل وزارة الإسكان، أن المبنى سيتكون من 4 أدوار تضم مكاتب وحدات إدارية خدمية ومحلات تجارية، ووحدات استوديو لخدمة أهالي المنطقة السكنية، وسيتم غدًا البدء فى وضع الأرضية الخرسانية بعد الانتهاء من أعمال الحفر، بالإضافة إلى مخطط لانتظار السيارات مع عمل لافتة إعلانية تحمل تفاصيل ومواصفات المبنى ومشتملاته لتعريف الجمهور به.

واستمع محافظ مطروح لمطالب أهالى المنطقة، موجهًا بسرعة توصيل خدمة التليفونات للمنطقة خاصة مع حاجة الطلاب لتوفير الخدمات التعليمية عن طريق الإنترنت، والموافقة على إقامة مسجد بالتعاون مع جهود المشاركة المجتمعية، وإقامة سور حول العمارات السكنية وسرعة مراجعة بيارات الصرف وتغطيتها.

وشدد محافظ مطروح على سرعة إعادة الشيء لأصله بالحارة البطيئة بالطريق الساحلى بعد الانتهاء من توصيلات الغاز الرئيسية للتيسير على المواطنين وحركة السير.

ووجه محافظ مطروح لإدارة المرور بمنع وقوف سيارات بيع الطوب على الطريق بجانب العمارات السكنية، ونقلهم إلى الموقع المحدد لهم بالكيلو 8، وتشكيل لجنة من مديرية الإسكان ومجلس مدينة مرسى مطروح والاستثمار والشئون القانونية لعرض موقف أحد المشروعات الاستثمارية بجانب العمارات السكنية الجديدة بالكيلو 4 وتحديد المساحة والأبعاد.

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