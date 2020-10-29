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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق: 45 وفاة و3804 إصابات جديدة بكورونا

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 04:05 م
كورونا في العراق
كورونا في العراق
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الخميس، تسجيل 45 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 10.815 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 3.804 إصابات جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 467 ألفًا و755.

ولفتت إلى أن 3376 مصابًا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 394 ألفًا و386.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين، لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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