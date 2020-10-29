بوتين يشيد بدور ترامب في استقرار أسواق النفط

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، لدوره في استقرار أسواق النفط العالمية، لكنه انتقد إدارته لفرضها عقوبات على روسيا 46 مرة.ومتحدثًا في منتدى للاستثمار في روسيا، قال بوتين إن ترامب لعب دورًا نشطًا في دعم استقرار أسواق النفط.جاءت تعليقات الرئيس الروسي قبل خمسة أيام من انتخابات الرئاسة الأمريكية التي يواجه فيها ترامب منافسه الديمقراطي جو بايدن.