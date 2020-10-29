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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

رسميًا.. السماح للسيدات بالصلاة في «السيد البدوي» بطنطا

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 03:58 م
السيد البدوي
السيد البدوي
أميرة العناني
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قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فتح مصلى السيدات بالمسجد الأحمدي بطنطا، السبت 31 أكتوبر 2020، ضمن الفتح الجزئي لمصلى السيدات بها، ووجود الواعظات اللائي يقمن بالإشراف الكامل على المصلى.

وقالت وزارة الأوقاف، إن الفتح سيكون بالضوابط التالية، يكون الفتح في أوقات الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويكون فتح المسجد قبل الصلاة بعشر دقائق، ويتم غلق المصلى فور انتهاء الصلاة، وبما لا يجاوز نصف ساعة من وقت الأذان إلى إتمام عملية الغلق، الوضوء بالمنزل وغير مسموح بفتح دورات المياه نهائيًا، ارتداء الكمامة مع حمل المصلى الشخصي، ولن يسمح لأي سيدة لا ترتدي الكمامة ولا تحمل المصلى الشخصي بالدخول، الالتزام التام بمواضع علامات التباعد كأماكن صلاة الرجال سواء بسواء.

وأضافت الوزارة: لن يسمح بزيارة المقام على الإطلاق لحين إعادة فتحه للجميع عند انتهاء انتشار فيروس كورونا بإذن الله تعالى، وحرصًا على سلامة الأطفال لن يسمح تحت أي ظرف بدخول الأطفال أو سيدة معها طفل، غير مسموح باصطحاب أي أطعمة أو مشروبات إلى داخل المصلى.

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