نصائح لأصحاب الأمراض المزمنة عند تناول حلوى المولد

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تناول الحلوى من عادات الشعب المصري فى ذكرى المولد النبوي الشريف، وعلى قدر فوائدها لاحتوائها على مكسرات التى تعتبر مصدرًا للأوميجا 3، وبعض الفيتامينات، لكن علينا أن نقنن تناولها من خلال الحفاظ على تناول كمية محدوة لما لها من آثار سلبية على الصحة في حالة تناول الكثير، وفيما يلي يوضح موقع health نصائح خاصة بأصحاب الأمراض المزمنة قبل تناول حلاوة المولد.احرص على تناول قطعة واحدة فقط، ويفضل على مراحل، وتناول مشروبًا دافئًا مثل النعاع أو الينسون بعدها.تناولك قطعًا من المكسرات يساعد على زيادة عنصر "اليوريك أسيد" مما يسبب لك آثارًا سلبية.تناول قطعة واحدة لا يزيد وزنها على 25 جرامًا، احرص على شرب المياه بكميات كبيرة، ولا بد من قياس مستوى السكر في الدم حتى لا يحدث مضاعفات وتجنب تناولها ليلًا.تذوقها فقط، فمريض القلب لديه مشكلة في ارتفاع نسبة الكوليستول في الدم، مع ارتفاع نسبة الدهون في حالة تناولها بكثرة.المكسرات تعد مصدرًا للبوتاسيوم والماغنسيوم وهما من العناصر التى تضر بالكلي في حالة تناولها بكثرة، لذا على المريض تجنب القطع التى تحمل مكسرات ومن الضرورى استشارة الطبيب.من الضرورى الابتعاد عن تناول حلوى المولد أو الاكتفاء بتناول قطعة أو اثنتين خلال الأسبوع، ويكون تحت إشراف الطبيب المعالج، وممارسة التمارين الرياضية بقدر الإمكان للتخلص من كمية الدهون داخلها.