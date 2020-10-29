السعودية: 15 حالة وفاة و435 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن تسجيل 15 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 5363 حالة.وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 435 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 346 ألفا و482 حالة.ولفتت الوزارة إلى تسجيل 455 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 333 ألفا وخمسة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.