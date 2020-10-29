غدًا.. طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود نهار غد الجمعة، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية مع رياح معتدلة، وحار على جنوب سيناء مع رياح معتدلة تنشط على خليج السويس وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، ومائل للحرارة على شمال الصعيد مع رياح نشطة، وحار على جنوب الصعيد مع رياح معتدلة تنشط أقصى الغرب.كما يتوقع الخبراء أن يسود ليل غد طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية وشمال الصعيد، ولطيف على السواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.ومن المتوقع ظهور شبورة كثيفة صباحًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مع وجود فرصة لسقوط أمطار خفيفة على أقصى غرب السواحل الشمالية الغربية (السلوم- سيدي براني).وفيما يخص حالة البحرين الأحمر والمتوسط، من المتوقع أن تكون حالة البحر الأحمر معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وتكون حالة البحرالمتوسط خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 29 19الإسكندرية 27 19وادي النطرون 28 19طنطا 29 19شبين الكوم 29 19دمنهور 28 20بلطيم 28 20مطروح 24 17السلوم 23 19سيوة 25 16بورسعيد 27 22دمياط 27 21الزقازيق 29 19المنصورة 28 19الإسماعيلية 30 20السويس 29 20العريش 28 21رفح 27 20رأس سدر 31 22نخل 31 19نويبع 33 25طابا 33 23كاترين 28 16الطور 30 21شرم الشيخ 34 25الغردقة 33 23مرسى علم 33 23الفيوم 30 19بنى سويف 30 19المنيا 31 19أسيوط 32 18سوهاج 34 19قنا 35 21الأقصر 36 22أسوان 37 22إدفو 37 21أبوسمبل 35 20الوادي الجديد 35 21شلاتين 34 24أبورماد 34 25حلايب 32 25رأس حدربة 32 26