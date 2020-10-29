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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوتين: مستعدون للتعاون مع شركاء أجانب لإنتاج لقاحات ضد كورونا

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 03:50 م
بوتين
بوتين
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده مستعدة للتعاون مع شركاء أجانب في إنتاج لقاحات روسية ضد فيروس كورونا، ولكن ليس على حساب تطعيم مواطنيها.

وأضاف بوتين، خلال جلسة عامة لمنتدى الاستثمار تحت عنوان "روسيا تنادي"، اليوم الخميس: "نحن مستعدون لضمان بيع حقوق الملكية الفكرية لهذه اللقاحات الروسية، والأهم من ذلك أننا مستعدون للموافقة على إنتاج هذا اللقاح أو هذه اللقاحات في مواقع الإنتاج لشركائنا الأجانب".

وتابع الرئيس الروسي: "أود أن أذكركم بأننا مستعدون للعمل بشكل عام مع زملائنا في المجال العلمي وبشكل وثيق أكثر مما كنا عليه حتى الآن، ونعلم أن العديد من الدول الأوروبية قد وقعت بالفعل عقودًا لتوريد لقاحات من المملكة المتحدة".

وأثنى بوتين على مركزي "جمالي" و"فكتور" الروسيين لتوصلهما إلى لقاحات ضد "كورونا"، واصفًا هذه اللقاحات بالجيدة والفعالة والآمنة، مؤكدًا أن اختبارات هذه اللقاحات تسير بسلاسة على أمل أن يبدأ التلقيح الشامل بها في نهاية العام الجاري.

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